Тегеран, , 08:28 — REGNUM 18 февраля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан на встрече в Мюнхене провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан En.mfa.ir

Амирабдоллахиан отправился в Германию для участия в 58-й Мюнхенской конференции по безопасности, где в кулуарах конференции состоялась встреча с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем.

Ранее Амирабдоллахиан и президент Словении Борут Пахор на встрече в Мюнхене обсудили двусторонние отношения и региональные события. Амирабдоллахиан и Пахор встретились в отеле, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях и последних региональных событиях.

18 февраля Амирабдоллахиан вылетел из Тегерана в Мюнхен, чтобы принять участие в 58-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).