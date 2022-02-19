Тегеран, 19 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. 18 февраля заместитель спикера Национальной ассамблеи Пакистана, подчеркивая важность укрепления связей с Исламской Республикой Иран, пообещал сыграть посредническую роль в расширении сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Касим Хан Сури сделал эти замечания во время встречи с послом Ирана Сейедом Мохаммадом Али Хоссейни в Исламабаде накануне его официального визита в Иран.

В ходе встречи обе стороны обсудили последние события в ирано-пакистанских отношениях, развитие торговли на общих границах, включая создание приграничных рынков, парламентское сотрудничество, исламский мир и ближневосточный регион, а также ситуацию в Афганистане.

Вице-спикер, являясь высокопоставленным членом правящей партии «Техрик-и-Инсаф», заявил, что с нетерпением ждет своего предстоящего визита в Тегеран.

Касим Хан Сури заявил, что парламент Пакистана поддерживает все инициативы по укреплению отношений с братской страной и соседом Исламской Республики Иран.

Он отметил, что обмен делегациями высокого уровня между двумя странами станет эффективным шагом для укрепления братских отношений и поможет устранить препятствия на пути расширения сотрудничества.