Тегеран, 19 февраля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Министерство промышленности, шахт и торговли Ирана планирует организовать совместную экономическую конференцию с Узбекистаном в ближайшие дни. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 18 февраля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Генеральный директор американо-европейского офиса Организации содействия торговле Ирана (TPOI) Мохаммад-Реза Каримзаде заявил, что 14-я Совместная ирано-узбекская комиссия соберется в Тегеране 20−21 февраля 2022 года.

«Экспертные комитеты провели переговоры в последние дни с целью подготовки проекта меморандума о взаимопонимании между Узбекистаном и Ираном в экономической, инвестиционной, таможенной, транспортной, энергетической, медицинской, научно-технической, туристической, культурной и сельскохозяйственной сферах», — отметил Каримзаде.

Генеральный директор также подчеркнул: «Учитывая важность укрепления отношений между частными секторами, организаторы планируют провести семинар по торговым возможностям двух стран в кулуарах конференции 21 февраля».

Что касается значения конференции в развитии торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Ираном, иранский чиновник отметил, что Узбекистан является одним из ключевых государств с точки зрения экспорта иранских товаров.