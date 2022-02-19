Тегеран, , 07:40 — REGNUM По мере того, как переговоры в Вене (Австрия) по отмене антииранских санкций и возобновлению ядерной сделки 2015 года приближаются к концу, Соединенные Штаты прибегают к тактике обвинений, устанавливая необоснованные сроки и пытаясь избежать принятия ответственности и политических решений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

На переговорах в Вене последние дни были особенно напряженные, однако главный иранский переговорщик по ядерной программе Али Багери Кани вместе со своей сопровождающей командой продолжают переговоры на разных уровнях с европейской тройкой (Великобританией, Францией и Германией), а также другими членами комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA).

Представители Ирана, Европейского союза и группы группы 4+1 (Великобритания, Франция, Китай, Россия плюс Германия) подчеркнули, что переговоры подходят к завершению. По их мнению, США как сторона, вышедшая из СВПД в мае 2018 года, должны принять условия Ирана для возвращения к ядерному соглашению.

Ранее Багери Кани написал в твиттере: «После нескольких недель интенсивных переговоров мы как никогда близки к соглашению; однако ничто не согласовано до тех пор, пока не будет согласовано все. Наши партнеры по переговорам должны быть реалистами, избегать непримиримости и учитывать уроки последних четырех лет. Время для серьезных решений».

По словам корреспондента Mehr в Вене, в последние дни консультации между делегациями участились. Команды ведут дискуссии от рассвета до заката с целью скорейшего достижения соглашения.