Донецк, , 05:58 — REGNUM Населённый пункт Стыла и посёлок шахта имени Гагарина на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреляли из миномётов военнослужащие вооружённых сил Украины. Об этом 19 февралясообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

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Обстрелы со стороны украинских боевиков начались после 03:00 мск. По территории ДНР было выпущено 34 мины из миномётов калибром 120 мм. По населённому пункту Стыла обстрел вёлся дважды, всего было выпущено 27 мин. По посёлку шахты имени Гагарина боевики выпустили семь мин.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле украинским боевиками из миномётов калибром 120 мм посёлка Зайцево на территории ДНР.

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