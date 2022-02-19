Москва, , 05:49 — REGNUM В субботу, 19 февраля, в Москве будет облачно, дождь, мокрый снег, порывистый ветер, гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Зима в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 20 февраля в Москве также облачно и небольшие осадки. Температура воздуха +1… +3 °C.

Ветер южный (ночью юго-западный, западный) 6−11 м/с, на порывах до 18 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха днём ожидается в интервале +0… +5 °C, ночью — −2… +3 °C.

В пятницу, 20 февраля, днём в столице ожидается +2… +4 °C, по области +0… +5 °C. Облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), порывистый ветер до 17 м/с. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °C.

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