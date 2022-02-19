Лондон, 19 февраля, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Глава контрразведки Великобритании MI-5 Кен Маккаллум посетовал, что его ведомство всё больше начинает беспокоить «возрождающаяся» на территории Соединённого Королевства шпионская деятельность иностранных государств. Об этом он заявил в опубликованном 18 февраля интервью газете Daily Mail.

Цитата из к/ф «Бриллианты навсегда». Реж. Гай Хэмилтон. 1971. Великобритания Шон Коннери в роли Джеймса Бонда

По словам Маккаллума, последние два десятилетия на проводимых каждый понедельник совещаниях руководящей команды обычно доминировало обсуждение террористических угроз. Прежде всего — исходящих от ряда радикальных исламистских организаций, крайне правых террористов и в связи с ситуацией в Северной Ирландии.

Кен Маккаллум «Но на протяжении последних лет мы, к сожалению, стали свидетелями мощного возрождения ряда угроз, шпионажа и вмешательства в дела Великобритании со стороны ряда влиятельных государств».

Маккаллум подчеркнул, что в настоящее время нарастает «состязание различных миров, иногда в открытую, иногда нет, между либерально-демократической моделью Запада и странами с более авторитарными моделями». И другие государства «пытаются оказать влияние на британскую «экономику, демократию, общество».

Кен Маккаллум «Защита его (Запада) ценностей и образа жизни имеет значение и иногда означает необходимость делать тяжёлый выбор».

Как сообщало ИА REGNUM, китайская гражданка Кристин Ли, которую ранее британская служба контрразведки MI-5 обвинила в попытке влияния на парламентариев Великобритании, лоббировала интересы государственных компаний Китая в сфере атомной энергетики.