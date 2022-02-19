Луганск, , 05:33 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

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Обстрел со стороны вооружённых формирований Украины вёлся с применением тяжёлого вооружения. Украинские боевики вели обстрел территории ЛНР с использованием артиллерийских орудий калибром 122 мм, миномётов калибром 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулемётов и гранатомётов различных типов.

Информация о возможных пострадавших среди мирного населения ЛНР и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские боевики обстреляли территорию ЛНР из тяжёлых миномётов.

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