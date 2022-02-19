Берлин, 19 февраля, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Власти Германии повысили уровень готовности вооруженных сил страны — бундесвера — на случай обострения ситуации на Украине, сообщает пресс-служба немецкого министерства обороны.

U.S. Army Бундесвер готов идти вперед?

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Уточняется, что эта мера позволит быстро развернуть вооруженные силы на случай обострения обстановки. При этом пока Германия не планирует перебрасывать свои войска в Восточную Европу. Для этого ФРГ необходимо соответствующее решение со стороны Совета НАТО.

«Повышенная готовность к развертыванию позволяет НАТО в случае дальнейшей эскалации со стороны России гарантировать надлежащую уверенность, в частности для наших восточноевропейских союзников при защите союзной территории», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидерами стран — членов Североатлантического альянса. По итогам переговоров они заявили об «огромных последствиях» для России в случае обострения ситуации на Украине.