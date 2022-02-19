Челябинск, , 05:11 — REGNUM На полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области 18 февраля завершились комплексные учения расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и беспилотной авиации «Орлан-10». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

РСЗО «Ураган» Mil.ru

По замыслу учений, проходивших с начала недели «в единой тактической обстановке», разведывательные подразделения с помощью БПЛА «Орлан» выполнили разведку и идентификацию районов скопления живой силы и техники условного противника.

пресс-служба ЦВО «Затем расчёты артиллерийских корректировщиков, оснащённых комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», отработали наведение и корректировку огня реактивных систем залпового огня «Ураган»… Артиллеристы выполнили задачи поражения объектов условного противника, в том числе выполняя перенос огня и покидание огневых позиций с действиями в районе перезаряжания».

Помимо РСЗО «Ураган» в учении были задействованы современные модификации боевых машин пехоты БМП-2М, а также техника специальных родов войск —

Всего в учениях было задействовано более 150 единиц техники, в том числе РСЗО «Ураган» и боевые машины пехоты БМП-2М, а также более 500 военнослужащих Гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой танковой дивизии ЦВО.

Как сообщало ИА REGNUM, высотные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) завершили первый этап лётно-тактических учений с боевым применением в Красноярском крае и готовятся к перебазированию в Бурятию.

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