Челябинск, 19 февраля 2022, 05:11 — REGNUM На полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области 18 февраля завершились комплексные учения расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и беспилотной авиации «Орлан-10». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
По замыслу учений, проходивших с начала недели «в единой тактической обстановке», разведывательные подразделения с помощью БПЛА «Орлан» выполнили разведку и идентификацию районов скопления живой силы и техники условного противника.
Помимо РСЗО «Ураган» в учении были задействованы современные модификации боевых машин пехоты БМП-2М, а также техника специальных родов войск —
Всего в учениях было задействовано более 150 единиц техники, в том числе РСЗО «Ураган» и боевые машины пехоты БМП-2М, а также более 500 военнослужащих Гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой танковой дивизии ЦВО.
Как сообщало ИА REGNUM, высотные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) завершили первый этап лётно-тактических учений с боевым применением в Красноярском крае и готовятся к перебазированию в Бурятию.
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