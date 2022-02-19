Лондон, 19 февраля, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил полиции на вопросы, связанные с его участием в вечеринках на Даунинг-стрит в Лондоне во время локдауна. Об этом 18 февраля сообщил телеканал Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

По данным телеканала, Джонсон вернул в полицию документ, в котором были вопросы от полиции. Документ, о котором идёт речь, премьер Великобритании получил 11 февраля, ему было отведено семь дней для ответа на все вопросы.

Джонсон оказался перед угрозой смещения с поста премьер-министра Великобритании в связи со скандалом, разгоревшимся вокруг вечеринок в резиденции правительства на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Старшая госслужащая канцелярии премьера Сью Грей опубликовала отчет по итогам внутренней проверки, в котором было указано, что ряд собраний на Даунинг-стрит проводился во время локдауна, когда все массовые мероприятия были под строжайшим запретом. При этом под видом собраний служащие проводили вечеринки.

Расследованием фактов, приведённых в отчёте, занимается полиция Лондона. Сотрудники полиции начали связываться с людьми, которые указаны в отчёте Грей как участники вечеринок. Сам Джонсон призвал дождаться результатов расследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Джонсон отменил визит в Австралию из-за скандала, связанного с вечеринками во время локдауна в Лондоне.