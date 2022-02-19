Красноярск, , 04:51 — REGNUM В субботу, 19 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −4… −2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск (сс) E.doroganich

В 08:40 на Театральной площади было — 7 °C.

Ночью с 19 на 20 февраля ожидается до −14… −11 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.

В воскресенье, 20 февраля, в Красноярске до −7… −4 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −15… −12 °C.

В понедельник, 21 февраля, в Красноярске ожидается до −6… −3 °C днём и до −10… −8 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 19 февраля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 27 м/с, снег, метель.

19−21 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение движения для всех видов транспорта было введено из-за сильной метели на дороге, ведущей в аэропорт города Норильска.

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