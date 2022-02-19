Бразилиа, , 04:34 — REGNUM По меньшей мере 136 человек, в том числе 22 ребенка, погибли из-за паводка и оползней в бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро). Об этом 18 февраля передал телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы.

Фредерик Морган. Наводнение

Ранее сообщалось о 120 жертвах стихийного бедствия. Еще 24 человек удалось спасти. Кроме того, спасатели ведут поиски 216 лиц, которые числятся в списке пропавших без вести. Для этого привлечены 500 работников экстренных служб, 200 полицейских, а также военные и волонтеры.

В городе также находится губернатор штата Клаудиу Кастру, который координирует работу ведомств по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новостное агентство MercoPress распространило информацию о том, что спасательную операцию в бразильском штате Рио-де-Жанейро приостановили из-за проливных дождей, которые возобновились в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших из-за дождей в Бразилии выросло до 117 человек