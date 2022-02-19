Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Более ста жителей Донецкой Народной Республики, эвакуированных из ДНР, разместились в пансионате «Звезда» в Неклиновском районе Ростовской области, сообщает 161.ру.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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Сообщается, что беженцев привезли в учреждение на автобусе. Там их разметили для проживания, а также предоставили им горячее питание. Отмечается, что большая часть эвакуированных жителей ДНР — дети, женщины и пожилые люди. Размещение людей в пансионате закончили к двум часам ночи. Также часть беженцев из ДНР разметили в учреждениях на хуторе Красный Десант в Ростовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из медицинских учреждений ДНР эвакуировали тяжелобольных пациентов. Отмечалось, что для их вывоза были задействованы машины скорой помощи. Теперь пациентам окажут необходимую помощь уже на территории России.