Луганск, , 04:16 — REGNUM Железнодорожный состав для эвакуации жителей ЛНР в Россию начала готовить «Луганская железная дорога» (ЛЖД). Об этом 19 февраля сообщило агентство Луганскинформцентр со ссылкой на организацию.

Поезд Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Поезд будет состоять из плацкартных и купейных вагонов. В нем смогут разместиться до 500 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МЧС ДНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном заявил, что для вывоза беженцев из ДНР в Ростовскую область будут использовать поезд из 10 вагонов, который сможет перевозить до 900 человек.

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