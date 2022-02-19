Ростов-на-Дону, , 03:59 — REGNUM Более 1,1 тысячи человек прошли через пограничные контрольно-пропускные пункты (КПП) из Донецкой и Луганской Народной Республик в Ростовскую область. Об этом заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов в ходе совещания с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

Граница Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

По его словам, среди прошедших через КПП 363 несовершеннолетних.

«Через пункты пропуска Ростовской области прошли 1157 человек, из них 363 ребенка», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля глава МЧС ДНР заявил, что в Россию с территории Донецкой Народной Республики эвакуировали более трех тысяч человек.

Читайте также: Ростовская область получила средства на выплаты беженцам с Донбасса