Тбилиси, 19 февраля, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 18 февраля на свой странице в «Твиттере» заявил, что сотрудничество Грузии и Израиля основано на «общих ценностях и принципах».

Gov.ge Израильско-грузинские переговоры

Премьер-министр Грузии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с заместителем премьер-министра государства Израиля, министром обороны Бени Ганцем.

«У нас был очень хороший разговор с Бени Ганцем. Грузия и Израиль имеют давнюю историю двустороннего партнёрства, в том числе в области обороны и безопасности, которое основано на общих ценностях и принципах. Я уверен, что наше сотрудничество будет углубляться в результате укрепления наших связей в области общих интересов», — сказал Гарибашвили.