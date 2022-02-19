Иерусалим, , 03:56 — REGNUM В Израиле, в районе границы с Ливаном, где регулярно перехватывались беспилотники (БПЛА) ливанского движения «Хезболла», начались учения вооружённых сил еврейского государства. Об этом 18 февраля сообщает телеканал Al Jadeed.

Самолеты F-16 ВВС Израиля srael Defense Forces

Отмечается, что военные начали манёвры вскоре после того, как очередной БПЛА «Хезболлы» 40 минут барражировал над израильской территорией.

Ранее истребители Армии обороны Израиля на пониженной высоте имитировали налёты на штаб и офисы «Хезболлы», расположенные на южной окраине ливанской столицы Бейрута.

Как сообщало ИА REGNUM, израильские военные перехватили и сбили БПЛА, запущенный ливанским движением «Хезболла», который пытался вторгнуться в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана.

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