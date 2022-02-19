Ростов-на-Дону, , 03:47 — REGNUM Тяжелобольных пациентов эвакуировали автомобилями скорой помощи из медучреждений Донецкой Народной Республики (ДНР) в Россию. Об этом 19 февраля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Скорая помощь Yarnews.net

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В России тяжелобольным гражданам ДНР будет оказана всесторонняя помощь. Для эвакуации жителей Донбасса на территорию Ростовской области задействованы автобусы коммунальных служб, а также частный автотранспорт. Многие приезжают в Россию на личном автотранспорте.

Напомним, эвакуация жителей Донецкой и Луганской Народных Республик была объявлена 18 февраля на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для вывоза беженцев с территории ДНР и ЛНР в Ростовскую область будут использовать железнодорожный транспорт. Эвакуация поездами начнётся уже 19 февраля.

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