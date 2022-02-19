Тбилиси, 19 февраля, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Ещё один мошеннический кол-центр был обнаружен грузинской оппозицией в престижном районе Тбилиси, сообщает 18 февраля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

Кол-центр был выявлен на проспекте Чавчавадзе. Однако следственные действия там ещё не начались. Сегодня член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили заявил, что данный офис принадлежит Уче Мамацашвили, двоюродному брату олигарха Бидзины Иванишвили. Съёмочная группа телеканала вместе с лидерами оппозиции и представителем «Антикоррупционного движения» прибыла, чтобы проверить эту информацию, но дверь здания была для них заперта. По мнению членов «Антикоррупционного движения», государство никак не реагирует на киберпреступность.

«Этот офис является наглядным примером нынешней ситуации, когда правительство, с одной стороны, создает имитацию, якобы борясь с преступностью и задерживая людей, а, с другой стороны, эти офисы продолжают работать под правительственной защитой», — сказал член «Антикоррупционного движения» Василий Урушадзе.

Несколько сотрудников правоохранительных органов охраняют здание, в котором находится офис. МВД направило начальника отдела полиции района Ваке-Сабуртало Георгия Хурцидзе для охраны места расположения кол-центра. Хурцидзе заявил, что у него нет никакой информации о преступлении, и отправился на место для охраны общественного порядка после заявления Хабеишвили.

Напомним, что в последние месяцы в Грузии была выявлена деятельность ряда кол-центров, занимавшихся международным мошенничеством. Оппозиция и власти уже успели синхронно обвинить друг друга в организации и «крышевании» этой преступной деятельности.