Буэнос-Айрес, , 03:39 — REGNUM Три человека погибли в результате взрыва в Аргентине на заводе, производящем взрывчатку, сообщает газета Clarin.

Взрыв geralt

По ее данным, взрыв произошел на предприятии Enaex в городе Олаваррия. Причины произошедшего пока не известны, однако говорится, что взрыв произошел в момент разгрузки детонаторов возле склада. В результате взрыва погибли трое рабочих предприятия, водитель грузовика выжил. Среди погибших — двое граждан Аргентины и один гражданин Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Польше на оружейном заводе в городе Гливице произошел взрыв. В результате происшествия погибли два человека. Причины произошедшего не назывались.