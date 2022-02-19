Ростов-на-Дону, , 03:32 — REGNUM Железнодорожный транспорт будут использовать для вывоза беженцев из Донецкой Народной Республики на территорию Ростовской области. Об этом 19 февраля заявил представитель МЧС ДНР на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

Поезда Павел Ищенко © ИА REGNUM

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Поезд будет состоять из десяти вагонов и вмещать по 900 человек. Эвакуация с применением железнодорожных составов начнется уже 19 февраля. На границе РФ и ДНР людей будут пересаживать на автобусы.

Чуприян отметил, что расчет ресурсов необходимо производить мгновенно, чтобы иметь достаточное количество автобусов и знать, где размещать людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области развернут палаточный лагерь для беженцев из ДНР и ЛНР.

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