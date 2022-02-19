Нью-Йорк, США, , 03:28 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 февраля снижением на фоне продолжения нарастания геополитических рисков в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, а также на ожиданиях по монетарному ужесточению ФРС.

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 232,85 пункта (0,68%), до уровня 34 079,18 пункта. S&P 500 подешевел на 31,39 пункта (0,72%), до уровня 4348,87 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 168,65 пункта (1,23%), до уровня 13 548,07 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,04 (0,04%), до уровня $91,80 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 февраля снижением на фоне роста геополитических рисков в ситуации вокруг Украины и американских макроэкономических данных.

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