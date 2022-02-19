Ростов-на-Дону, , 03:13 — REGNUM С территории Луганской Народной Республики самостоятельно уехали 25 тыс. жителей, заявил глава МЧС республики Евгений Кацавалов в ходе совещания в Ростове-на-Дону.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Границу на своих личных машинах из ЛНР пересекли 25 тыс. человек», — заявил он.

Кацавалов добавил, что в настоящее время власти ЛНР организуют еще одну автоколонну для эвакуации жителей на личном автотранспорте. В ее составе республику намерены покинуть около 10 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростовская область уже получила средства из федерального бюджета на выплаты беженцам из ЛНР и ДНР. Отмечается, что региону направили 5 млрд рублей для выплат по 10 тыс. рублей на человека. Также отмечалось, что в эвакуации жителей республик принимают участие более 400 спасателей и 150 единиц техники.

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