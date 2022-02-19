Киев, , 03:12 — REGNUM Взрывы на газопроводе в Луганске не повлияли на работу газотранспортной системы (ГТС) Украины. Об этом 19 февраля сообщает компания «Оператор ГТС Украины».

Сотрудники ООО «Оператор ГТС Украины» Tsoua.com

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В связи с многочисленными сообщениями о взрывах газопровода в Луганске, в компании пояснили, что транзит газа через территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) не осуществляется.

«ОГТСУ работает в штатном режиме и продолжает выполнять свои транзитные обязательства», — уточнили в украинской компании.

Напомним, что на газопроводе в Луганске произошло два взрыва с последующим пожаром. Возгорание было оперативно ликвидировано специалистами, пострадавших в результате инцидентов нет.

Как заявила генеральный директор государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР «Луганскгаз»Татьяна Богородько,характер повреждений, нанесённых обеими взрывами, указывает на то, что была совершена диверсия.

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