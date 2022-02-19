Берлин, , 03:09 — REGNUM Власти Франции и Германии выражают обеспокоенность в связи с нарушением режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении немецкого и французского МИД, опубликованном на сайте ведомств.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В документе также отмечается, что Париж и Берлин осуждают использование тяжелого вооружения и обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской Народной Республик. Кроме того, Франция и Германия указывают на то, что такие действия напрямую нарушают Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) распространило информацию о том, что по поселку Докучаевск в Донецкой Народной Республике украинские боевики выпустили не менее 40 снарядов из автоматического гранатомета.

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