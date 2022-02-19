Париж, , 03:04 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует 20 февраля провести с президентом России Владимиром Путиным телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец 19 февраля сообщает Agence France-Presse.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

По мнению администрации Макрона, в настоящий момент сохраняется возможность избежать «атаки на Украину» и нужно использовать все возможности для предотвращения конфронтации, «которая дестабилизирует ситуацию в сфере безопасности на европейском континенте».

Эмманюэль Макрон «Наша обязанность — избежать худшего».

Предполагается, что 19 февраля у Макрона состоится телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент объяснил своему французскому коллеге, что документ, предложенный президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР, является инициативой, а не законопроектом.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин объяснил Макрону, что признание ДНР и ЛНР – пока только инициатива