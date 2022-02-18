Рим, 19 февраля, 2022, 02:52 — ИА Регнум. 54,3% жителей Италии считают, что Украину не следует принимать в НАТО, таковы данные опроса Termometro Politico, опубликованные в пятницу, 18 февраля.

НАТО

27,1% респондентов полагают, что решение о приёме Украины было бы воспринято Россией как выпад в свой адрес. 27,2% опрошенных выбрали вариант ответа, согласно которому НАТО — «устаревшая организация», и усиливаться ей не нужно.

17,5% респондентов считают, что Украину надо принять в НАТО, если того хочет ее народ без всякого внешнего принуждения. 21,5% опрошенных полагают, что с приёмом Украины следует подождать несколько лет.