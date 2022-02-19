Ростов-на-Дону, , 02:50 — REGNUM Ростовская область получила из федерального бюджета 5 млрд рублей на выплаты беженцам с Донбасса, заявил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов в ходе совещания с врио министра чрезвычайных ситуации РФ Александром Чуприяном.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Пять миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область и доведены до министерства труда. Это по 10 тысяч рублей выплаты гражданам», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в эвакуации жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Ростовскую область принимают участие более 400 спасателей МЧС РФ и 150 единиц техники. К настоящему времени в регион эвакуировали более трех тысяч человек. В Ростовской области уже организованы пункты для размещения беженцев с Донбасса.

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