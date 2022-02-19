Тбилиси, 19 февраля, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, заявил, что за скандалом с мошенническими кол-центрами стоит оппозиционное «Единое национальное движение», пытающееся скрыть свои собственные преступления, сообщает 18 февраля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Parliament.ge Ираклий Кобахидзе

«Насколько я знаю, было начато расследование в отношении кол-центров, и это расследование, скорее всего, приведет к конкретным лицам, которые напрямую связаны с «Национальным движением» и телеканалами, находящимися в собственности «Национального движения». Я надеюсь, что скоро станет известно больше подробностей», — сказал Кобахидзе.

По делу так называемых кол-центров прокуратурой были арестованы пять человек. По информации правоохранительных органов, в ходе расследования выяснилось, что задержанные обманным путём завладели крупными суммами денег, принадлежащими гражданам Федеративной Республики Германии и других стран, и легализовали незаконные доходы, полученные преступным путем.