Рим, 19 февраля, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Итальянское национальное агентство по новым технологиям и энергии опубликовало 18 февраля ряд советов гражданам о возможности экономии электроэнергии и снижении расходов по этой статье.

amir taj Без электричества

Предлагается, в частности, выключать свет и обогреватели перед уходом из дома, не забывать выключать не используемые компьютеры, а также держать в квартире температуру не выше 20 градусов.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.