Донецк, 19 февраля 2022, 02:33 — REGNUM В Россию с территории Донецкой народной республики (ДНР) к настоящему времени эвакуировано уже более трёх тысяч жителей. Видеозапись доклада руководителя МЧС ДНР Алексея Кострубицкого о процессе эвакуации главе ДНР Денису Пушилину в ночь на 19 февраля опубликовано в Telegram-канале главы республики.
По словам министра, для эвакуированных организовано горячее питание, дежурство медиков, все возникающие проблемы оперативно решаются в прямом взаимодействии с МЧС России. Кострубицкий отметил, что ведомство готовится к обеспечению эвакуации в Ростовскую область РФ от 700 до 800 тысяч жителей ДНР.
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Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия не хочется обострения военного конфликта в Донбассе, однако готова защитить российских граждан на территории Донецкой и Луганской Народных Республик в случае угрозы их жизни.
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