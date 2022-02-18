Вашингтон, 19 февраля, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не планирует использовать ядерное оружие, заявил глава Белого дома Джо Байден 18 февраля на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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По его мнению, российский лидер не рассматривает подобную возможность даже в отдаленной перспективе.

«Я не думаю, что он отдаленно рассматривает применение ядерного оружия», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Джо Байден заявил, что Владимир Путин осознает, что находится «недалеко от полномасштабной ядерной войны» на фоне противостояния России и НАТО из-за Украины.