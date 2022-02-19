Тбилиси, 19 февраля, 2022, 05:02 — ИА Регнум. В результате аварии грузового автомобиля на шоссе Ахалцихе — Аспиндза в юго-западной части Грузии разлилось большое количество битума, сообщает 18 февраля грузинский телеканал «Формула».

Vales Битум

Грузовик направлялся из Азербайджана в Турцию. Водитель не смог удержать руль на повороте, и машина потеряла управление. По данным департамента экологического надзора, разлив 25 тонн битума вызвал загрязнение как суши, так и реки Куры. Инспекторы взяли соответствующие пробы на месте и подсчитали размер ущерба, нанесённого окружающей среде. Сотрудники департамента экологического надзора также составили протокол об административном правонарушении по статьям о загрязнении земель и о загрязнении водных объектов. Водитель грузовика, сильно не пострадавший в аварии, уже оштрафован.