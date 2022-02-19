Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Решение украинского президента Владимира Зеленского направиться в Мюнхен для участия в конференции по безопасности на фоне ситуации вокруг Украины является «не самым мудрым» шагом. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 18 января в ходе общения с журналистами.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Вместе с тем американский лидер отметил, что Зеленский имеет право самостоятельно принимать подобные решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал NBC передал о том, что решение Владимира Зеленского поехать на Мюнхенской конференции по безопасности вызвало беспокойство у властей США.

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