Тбилиси, , 05:04 — REGNUM Мэрия грузинской столицы передала министерству экономики Грузии большую муниципальную территорию на горе Табори в пригороде Тбилиси для последующей продажи, сообщает 18 февраля грузинский телеканал «Формула».

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Площадь территории составляет два миллиона квадратных метров. В настоящее время она имеет статус лесной зоны, и любое строительство там запрещено. Однако, как предполагают журналисты, эта территория готовится к продаже и активно ведётся поиск инвестора. Район примыкает к строительному проекту «Панорама Тбилиси», принадлежащего олигарху и бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили. Поэтому есть подозрение, что покупателем земли станет именно Иванишвили.

Министерство экономики уже разделило 99 тысяч квадратных метров на мелкие участки, как ожидается, для скорой последующей продажи структурам, принадлежащим Иванишвили.

Из распоряжения, подписанного 11 января мэром Тбилиси Кахой Каладзе становится ясно, что агентство по управлению имуществом министерства экономики обратилось в муниципальный орган с инициативой о передаче этой территории 9 декабря прошлого года. Министерство экономики разделило 2 миллиона квадратных метров земли на 13 независимых частей. В ближайшее время статус новой территории должен быть изменен. Мэрия Тбилиси утверждает, что земля была передана в ведение министерства экономики на основании сложившейся практики.

Агентство по управлению имуществом подтверждает, что гора Табори является хорошей инвестиционной средой, и в случае заинтересованности частных инвесторов оно готово продать им эту территорию. Этот район, благодаря своему расположению, является объектом с высоким инвестиционным потенциалом, и в случае заинтересованности со стороны частных инвесторов агентство готово обсудить такие инвестиционные предложения, которые будут способствовать привлечению большего количества инвестиций и созданию новых рабочих мест в стране.

Иванишвили уже много лет интересуется горой Табори. Мэрия Тбилиси уже передала 400 тысяч квадратных метров основателю партии «Грузинская мечта» для строительства «Панорамы Тбилиси».В непосредственной близости от тбилисского ботанического сада, на территории горы Табори расположены площадки для гольфа, гольф-клуб, гостиница на 80 номеров и обустраиваемая рекреационная зона. Строительство резиденции Табори находится на завершающей стадии.