Луганск, 19 февраля, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Второй за час мощный взрыв прогремел в Каменнобродском районе Луганска на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 19 февраля сообщает Луганский Информационный Центр.

Взрыв

Второй взрыв произошёл около 00:40 мск, примерно через 30 минут после первого, в результате которого был повреждён газопровод «Дружба». Ещё одним взрывом были нанесены новые повреждения газопроводу и возник ещё один сильный пожар.

Возгорание на месте первого взрыва было оперативно ликвидировано, на месте второго взрыва в настоящее время работают специалисты.

Как заявила генеральный директор государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР «Луганскгаз» Татьяна Богородько, характер повреждений, нанесённых обоими взрывами, указывает на то, что была совершена диверсия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на газопроводе «Дружба» после мощного взрыва в поселке Малая Вергунка в черте Луганска.