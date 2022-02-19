Москва, , 02:03 — REGNUM Президент США Джо Байден в своем выступлении по ситуации вокруг Украины не сказал ни слова о мирных жителях Донбасса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

«Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецкой и Луганской Народных Республиках началась эвакуация женщин и детей в Россию. Вечером 18 февраля в Ростовскую область прибыли уже первые автобусы с жителями Донбасса. На Дону уже развернуты до 10 тыс. мест для временного проживания граждан ДНР и ЛНР.