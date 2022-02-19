Тюмень, , 01:48 — REGNUM В Тюмени начинается реконструкция улицы Дзержинского. Она станет пешеходной от Республики до Осипенко, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Проект пешеходной ул. Дзержинского в тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Проект благоустройства рассчитан на два года. На улице Дзержинского расположено 28 уникальных объектов деревянного зодчества. Пешеходная улица свяжет исторический центр с набережной Туры.

Новая территория станет интересна тюменцам и туристам. На ней высадят 500 большемерных деревьев, добавят кустарники и многолетники.

С набережной Тюмени улицу Дзержинского соединит тоннель протяженностью около 300 метров.