Тюмень, 19 февраля, 2022, 01:48 — ИА Регнум. В Тюмени начинается реконструкция улицы Дзержинского. Она станет пешеходной от Республики до Осипенко, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Проект пешеходной ул. Дзержинского в тюмени

Проект благоустройства рассчитан на два года. На улице Дзержинского расположено 28 уникальных объектов деревянного зодчества. Пешеходная улица свяжет исторический центр с набережной Туры.

Новая территория станет интересна тюменцам и туристам. На ней высадят 500 большемерных деревьев, добавят кустарники и многолетники.

С набережной Тюмени улицу Дзержинского соединит тоннель протяженностью около 300 метров.