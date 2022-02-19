Донецк, , 01:47 — REGNUM Не менее 40 гранат было выпущено украинскими боевиками по посёлку Докучаевск, расположенному на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что обстрел зафиксирован со стороны украинских вооружённых формирований в 00:05 мск. Обстрел вёлся украинским боевиками по направлению населенный пункт Бугас — населенный пункт Докучаевск. Всего было выпущено 40 гранат из АГС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента США Джозефа Байдена, Украину пытаются втянуть в военный конфликт с помощью провокаций некие «поддерживаемые Россией силы».

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