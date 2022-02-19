Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Украину к вооруженному конфликту якобы пытаются спровоцировать некие «поддерживаемые Россией силы», заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом доме.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«За последние несколько дней мы видели сообщения о значительном росте количества случаев нарушения режима прекращения поддерживаемыми РФ силами, которые пытаются спровоцировать Украину в Донбассе», — заявил он.

При этом Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут направлять свой военный контингент на украинскую территорию. Тем не менее он пообещал защищать территорию стран — членов НАТО. Байден также повторил, что Россия якобы должна вторгнуться на Украину в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры Евросоюза, США и НАТО пообещали России «огромные последствия» в случае обострения военного конфликта в Донбассе. Также главы государств заявили о своей поддержке Украины в сложившейся ситуации.