Тюмень, , 01:22 — REGNUM В Тюмени жителям деревянного дома на ул. Сакко, 29 предложили временно переехать в гостиницу. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Дом на ул. Сакко, 29 Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Здание 1920-го года постройки имеет статус аварийного. В нём расположено шесть квартир, проживает 16 человек, половина из которых — несовершеннолетние.

При осмотре здания специалистами выяснилось, что частично разрушена крыша и участок её стропильной системы, а также потолочное перекрытие в одной из верхних квартир. Жителям дома предоставили автобус и оказали помощь в переезде под руководством сотрудников МЧС. Для охраны порядка на территории здания и обеспечения сохранности имущества жителей дома привлекли полицейских.

«Все жилищные права граждан мы планируем обеспечить в течение 2022 года. В это время жители пострадавшего дома могут жить сначала в гостинице (до двух месяцев), а после — в съёмных квартирах. Причём плата за найм будет возмещаться, если жилье в доме № 29 по ул. Сакко у пострадавших было единственным», — прокомментировал срочный переезд тюменцев заместитель главы города Тюмени Пётр Вагин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Тюмени снесут пятиэтажных дом, на жизнь в котором дети жаловались президенту России Владимиру Путину.

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