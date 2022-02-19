Брюссель, , 01:20 — REGNUM К немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины призвали в ходе прошедшего вечером 18 февраля телефонного разговора лидеры ЕС, НАТО и США. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель 18 февраля заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Шарль Мишель «В телефонном разговоре с американским и трансатлантическими лидерами обсуждались последние новости о России и Украине. Призвали к немедленной деэскалации на фоне тревожных сообщений. ЕС привержен дипломатии и един в поддержке Украины».

По его утверждению, любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь для России «огромные последствия и большие затраты».

О «хорошем разговоре», проведённом с президентом США Джо Байденом и другими трансатлантическими лидерами, также сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он поддержал мысль Мишеля о «высокой цене» для России «любой дальнейшей агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с лидерами стран НАТО и обсудил с ними ситуацию вокруг Украины.

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