Москва, , 01:12 — REGNUM Россия не хочется обострения военного конфликта в Донбассе, однако готова защитить российских граждан на территории Донецкой и Луганской Народных Республик в случае угрозы их жизни, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на своем канале в Telegram.

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«Если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту», — заявил он.

Володин подчеркнул, что Россия не хочет войны, о чем неоднократно говорил российский лидер Владимир Путин. При этом, по словам спикера Государственной думы России, Украину подталкивают к началу войны «извне». Он добавил, что поступающая информация о ситуации в ДНР и ЛНР вызывает тревогу.

Как сообщало ИА REGNUM в ночь на 19 февраля в Луганске прогремел мощный взрыв, в результате которого загорелся газопровод «Дружба». Причины взрыва в настоящее время устанавливаются. На месте аварии уже работают аварийные службы.

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