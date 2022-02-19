Москва, , 01:11 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны, 18 февраля написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам спикера нижней палаты российского парламента, глава Украины заручился «поддержкой извне» для того, чтобы пойти на это.

«Зеленский провоцирует начало большой войны… Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы», — считает он.

Володин отметил, что обвинения США в адрес РФ являются спланированной провокацией для дезинформации мирового сообщества. По мнению спикера, американские власти понимают последствия шагов Украины и их влияние на Минские соглашения.

«Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных. Их не пугает, что своими действиями Киев перечеркивает Минские договоренности. Они прекрасно понимают, к какой трагедии может все это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева», — полагает председатель Госдумы.

Кроме того, Володин предупредил, что в случае войны ареной конфликта будет Европа. Володин призвал европейские власти задуматься над происходящим и не допустить военных действий. Он также подчеркнул, что Россия не хочет войны, но при возникновении угрозы для своих граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР, российские власти встанут на их защиту.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля МЧС РФ объявило, что из Донецкой Народной Республики на территорию России планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.

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