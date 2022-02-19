Турин, Италия, , 01:11 — REGNUM 18 февраля туринский «Ювентус» в родных стенах не смог обыграть «Торино». Основное время встречи, проходившей в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум», завершилось со счетом 1:1.

Логотип Ювентуса

Первый мяч на тринадцатой минуте встречи забил центральный защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт после передачи Хуана Куадрадо. На 62-й минуте Андреа Белотти восстановил равновесие в счете — 1:1.

Статистика матча («Ювентус"/ «Торино»)

Удары 10/10

Удары в створ 3/3

Владение 46%/54%

Угловые 7/9

Нарушения 16/19

Составы команд:

«Ювентус»: Щенсный, Куадрадо, Сандро, де Лигт, Пеллегрини (Де Шильо, 46'), Рабьо, Закариа, Локателли (Артурm 74'), Мората, Дибала (Маккени, 54'), Влахович (Кин, 74').

«Торино»: Милинкович-Савич, Бремер (Буонджорно, 89'), Родригес, Джиджи, побега, Лукич, Войвода, Мандрагора, Брекало (Пьяца, 75'), Синго (Ансальди, 80'), Белотти (Санабрия, 79').

«Ювентус», обыграв «Торино», одержал тринадцатую победу в итальянской Серии А 2021/22, набрал 47 очков и укрепился на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата. «Торино» с 33-мя очками остался на десятой строчке.