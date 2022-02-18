Рим, 19 февраля, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Около 500 кинотеатров (из 3600) в Италии прекратили работу из-за COVID-ограничений и резкого снижения спроса, передает информагентство Ansa в пятницу, 18 февраля, со ссылкой на экспертные данные.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

По итогам 2021 года число зрителей и объем выручки сократились в три раза в сравнении с докризисным периодом, отметили эксперты.

Участники рынка обращаются к властям страны с просьбой о немедленной экономической поддержке и отмечают, что если такой поддержки они не получат, число закрытых кинотеатров вырастет еще больше.