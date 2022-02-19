Луганск, , 00:55 — REGNUM Возгорание произошло на газопроводе «Дружба» после мощного взрыва в Луганске. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики (ГУП ЛНР) «Луганскгаз».

Взрыв mikegi

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Взрыв с последующим пожаром произошёл около 00:05 мск на газопроводе в районе посёлка Малая Воргунка в черте Луганска. На место ЧП выехали аварийные бригады ГУП «Луганскгаз». Жители Луганска утверждают, что пожар произошёл районе улицы 2-я Беломорская, в северо-восточной части города.

По словам очевидцев, зарево от горящего газопровода освещает окрестности Луганска. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном взрыве в окрестностях Луганска.

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