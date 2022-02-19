Мюнхен, Германия, , 00:54 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление глава организации сделал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я глубоко обеспокоен растущим напряжением и ростом количества спекуляций о возможном военном конфликте в Европе. Я все еще считаю, что этого не произойдет. Но если это случится, это будет катастрофа», — заявил он.

Гутерреш отметил, что нет никакого решения вопроса, кроме дипломатического. Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация с безопасностью в мире оказалась более сложной, чем во времена холодной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами страны — членов НАТО по вопросам ситуации вокруг Украины. В ней принимали участие главы Великобритании, Канады, Франции, Италии, Польши, Румынии и Франции.